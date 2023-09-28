انخفاض كبير بأسعار الذهب في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 409 الاف دينار، وسعر الشراء 405 الاف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 379 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 375 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 410 الاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 480 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 440 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار، وعيار 18 بيع 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.