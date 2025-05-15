انخفاض كبير بأسعار الذهب في بغداد واربيل مع تراجع المعدن النفيس عالميا

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الخميس( 15 أيار 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 626 الف دينار، وسعر الشراء 622 الف دينار. فيما سجلت امس الأربعاء 643 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 596 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 592 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 630 الف دينار 640 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 600 الف و 610 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث سجل، و عيار 22 بيع 670 ألف دينار، وعيار 21 بيع 640 ألف دينار، وعيار 18 بيع 648 ألف دينار.

وسجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من شهر، يوم الخميس، قبيل بيانات أمريكية مهمة من المتوقع أن تقدم مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3153.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 10 نيسان/ أبريل الماضي في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% إلى 3156.90 دولاراً.

واختتمت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات أمس الأربعاء على تباين، إذ انخفض مؤشر داو جونز بنحو 20%، وكسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 10%، وأضاف مؤشر ناسداك أكثر من 0.7%.