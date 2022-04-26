سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-26T08:35:58+0000
انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل كبير، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 388 الف دينار، وسعر شراء 384 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 393 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً أيضاً عند 348 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 344 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 390 الف دينار  و400 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-10-05 06:31:09
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

لليوم الثالث تواليا.. ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-02-09 09:53:56
لليوم الثالث تواليا.. ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-21 09:14:44
انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

الذهب يلامس أقل مستوى في 6 أسابيع

Date: 2020-09-23 08:19:28
الذهب يلامس أقل مستوى في 6 أسابيع

انخفاض طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-27 09:31:17
انخفاض طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-03-27 09:16:08
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-07-05 08:35:16
ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب بالاسواق العراقية

Date: 2022-04-13 08:44:32
استقرار أسعار الذهب بالاسواق العراقية