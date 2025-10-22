انخفاض كبير بأسعار الذهب في العراق

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

شهدت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، اليوم الأربعاء، انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب الخليجي والتركي والأوروبي في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 بلغ 816 الف دينار، وسعر شراء 812 الف دينار، بعد أن كانت يوم امس الثلاثاء 848 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 786 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 782 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة بالمفرد، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 815 الفاً و 825 ألفاً ، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 785 الفا و 795 الفا دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ عيار 22 بيع 887 ألف دينار، وعيار 21 بيع 847 الفاً، وعيار 18 بيع 726 الف دينار .