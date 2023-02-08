انخفاض كبير بأسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل كبير، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 380 الف دينار، وسعر الشراء 376 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع للذهب ليوم امس الثلاثاء 416 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 350 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 346 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و 360 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 450 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 410 الاف دينار وسجل عيار 21 بيع 395 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 335 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).