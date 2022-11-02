انخفاض كبير بمبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي 

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات عملة الدولار النقدية للمصارف وشركات التوسط بمزاد العملة للبنك المركزي العراقي بشكل كبير، اليوم الأربعاء، لتصل إلى 120 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 120 مليوناً و302 الف و612 دولاراً، فيما بلغت مبيعات البنك يوم امس الثلاثاء 150 مليوناً و863 الفاً و380 دولاراً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وبلغت متوسط مبيعات البنك خلال الأسبوع الماضي 233 مليون دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 91% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 110 ملايين و2 ألف 612 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 10 مليونا و300 الفا دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 19 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 51 شركة توسط.