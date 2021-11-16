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انخفاض كبير بعملة البتكوين لتقترب من 60 ألف دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-16T10:18:01+0000
انخفاض كبير بعملة البتكوين لتقترب من 60 ألف دولار

شفق نيوز/ تراجعت عملة Bitcoin ، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم ، بأكثر من 4٪ يوم الثلاثاء مع استمرارها في الانخفاض خلال أسبوع شمل أيضًا ترقية إلى lockchain.

وانخفضت عملة البيتكوين إلى 60،350 دولارًا أمريكيًا عند أدنى مستوياتها لليوم ، حيث تعرضت لخسائر من أعلى مستوى قياسي بلغ 69000 دولار أمريكي في الثالث من نوفمبر. من 10 إلى أكثر من 11٪.

وانخفض إيثر ، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ، بنسبة 4.5 ٪ عند 4،355.4 دولارا.

وزادت قيمة Bitcoin بأكثر من الضعف منذ يونيو ، مدفوعة بالتبني السائد للعملات المشفرة ، ومؤخراً ، إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة بالبيتكوين المستندة إلى العقود الآجلة في الولايات المتحدة.

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