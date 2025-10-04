انخفاض كبير بصادرات العراق النفطية لأميركا

شفق نيوز- بغداد

أظهرت إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، انخفاضاً كبيراً في صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت معدل 4.847 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 920 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.767 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لاميركا بلغت معدل 8 آلاف برميل منخفضة بمقدار 189 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 197 الف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.100 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك معدل 265 ألف برميل يوميا ومن السعودية بمتوسط 248 ألف برميل ومن ليبيا بمعدل 158 ألف برميل يوميا".

ووفقاً لتلك الإحصاءات، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 140 الف برميل يوميا ومن كولومبيا بمعدل بلغ 133 ألف برميل يومياً، ومن فنزويلا معدل 49 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا 43 ألف برميل يوميا، فيما لم تصدر أي كمية من الاكوادور".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة تجاوزت 8 ملايين برميل خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، حيث حل في المرتبة الرابعة ضمن الدول المصدرة للنفط إلى أميركا والمركز الثاني عربياً.