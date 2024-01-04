انخفاض كبير بحوالات الدولار الخارجية في مزاد المركزي العراقي

انخفاض كبير بحوالات الدولار الخارجية في مزاد المركزي العراقي
2024-01-04T10:52:03+00:00

شفق نيوز/ انخفضت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 163 مليون دولار،  مقارنة بيوم امس الاربعاء .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 207 ملايين و 723الفا و357 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 163 مليونا و 943 الفا و357 دولارا، مرتفعة بنسبة 73% عن المبيعات النقدية البالغة 43 مليونا و780 ألف دولار. 

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 11 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 289 شركة

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