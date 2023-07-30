انخفاض كبير باسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل كبير، اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 156200 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، وسعر الشراء 152100 دينار مقابل 100 دولار.