انخفاض قياسي جديد لليرة التركية

شفق نيوز/ تراجعت قيمة الليرة التركية الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع بفعل القلق من احتمال عقوبات أمريكية وأوروبية وسط تنامي التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وفقدت الليرة التركية نحو 0.5 في المئة من قيمتها لتسجل 7.8 مقابل الدولار، وبلغ سعرها.7.8722 ليرة، وذلك بعدما نشرت بلومبرغ أن أنقرة ستختبر قريبا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" التي اشترتها العام الماضي لكنها لم تستخدمها حتى الآن، وهو ما بدا أنه تصاعد للتوتر مع الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن لوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ "إس-400"، وقالت "بلومبرغ" إن أنقرة ستجري اختبارا شاملا لها الأسبوع القادم. ولم يصدر تعليق عن وزارة الدفاع التركية.



