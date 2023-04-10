انخفاض في مبيعات الدولار يضرب البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الاثنين، وبنسبة 24% لتصل الى 213 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 213 مليونا و664 ألفا و251 دولاراً بانخفاض بلغ نسبته 24.2%، مقارنة بيوم أمس الأحد التي بلغت المبيعات فيها 281 مليونا و889 الفا و29 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 182 مليونا و714 الفاً و251 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 30 مليوناً و950 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 23 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 154 شركة.