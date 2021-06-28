انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، لتسجل أكثر من 217 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 4.82% لتصل إلى 217 مليوناً و535 ألفاً و448 دولاراً أمريكياً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الاحد، حيث بلغت المبيعات فيها 228مليوناً و560 ألفاً و634 دولاراً أمريكياً.

وذهبت المشتريات البالغة 167 مليوناً و75 ألفاً و448 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 50 مليوناً و460 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 36 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 18 شركة صرافة.