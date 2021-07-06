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انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-06T09:31:56+0000
انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار الأمريكي في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، لتسجل 208 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 1.89% لتصل إلى 208 ملايين و397 الفا و253 دولاراً أمريكياً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الاثنين، حيث بلغت المبيعات فيه 212 مليونا و353 الفا و765 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 146 مليوناً و477 ألفا و253 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 61 مليوناً و920 دولارا بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 31 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 24 شركة صرافة.

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