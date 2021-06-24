سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-24T09:45:24+0000
انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، لتسجل 216 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 7.69% لتصل إلى 216 مليوناً و426 ألفاً و634 دولارا امريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الاربعاء، حيث بلغت المبيعات فيها 234 مليوناً و650 ألفاً و750 دولاراً أمريكياً.

وذهبت المشتريات البالغة 197 ملايين و896 ألفاً و643 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 18 مليوناً و530 ألف دولار بشكل نقدي.

واشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 5 شركة صرافة.

related

مبيعات المركزي العراقي تتلقى ضربة في أول تداول للعام الجديد

Date: 2021-01-04 10:09:18
مبيعات المركزي العراقي تتلقى ضربة في أول تداول للعام الجديد

ثلاثة أسباب دفعت لانخفاض مبيعات البنك المركزي: هذا ما سيحدث تالياً

Date: 2021-01-07 09:52:31
ثلاثة أسباب دفعت لانخفاض مبيعات البنك المركزي: هذا ما سيحدث تالياً

مبيعات البنك المركزي تختتم الأسبوع بارتفاع كبير

Date: 2021-01-07 10:34:07
مبيعات البنك المركزي تختتم الأسبوع بارتفاع كبير

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بنسبة 38%

Date: 2021-02-04 10:57:16
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بنسبة 38%

انخفاض بمبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-06-10 10:18:10
انخفاض بمبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل ارتفاعا في مزاد العملة

Date: 2021-03-09 09:09:50
مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل ارتفاعا في مزاد العملة

ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-22 08:55:31
ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

بعد أيام من التراجع.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء

Date: 2021-05-03 08:59:38
بعد أيام من التراجع.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء