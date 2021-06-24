انخفاض في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، لتسجل 216 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 7.69% لتصل إلى 216 مليوناً و426 ألفاً و634 دولارا امريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الاربعاء، حيث بلغت المبيعات فيها 234 مليوناً و650 ألفاً و750 دولاراً أمريكياً.

وذهبت المشتريات البالغة 197 ملايين و896 ألفاً و643 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 18 مليوناً و530 ألف دولار بشكل نقدي.

واشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 5 شركة صرافة.