انخفاض في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الأربعاء، لتسجل 234 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته لتصل إلى 234 مليوناً و650 ألفاً و750دولارا امريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، حيث بلغت المبيعات فيها 246 مليوناً و566 ألف دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 204 ملايين و130 ألفاً و750 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 30 مليوناً و520 ألف دولار بشكل نقدي.

واشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 14 شركة صرافة.