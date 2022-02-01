انخفاض في مبيعات البنك من الدولار في مزاده اليومي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك من الدولار في مزاده اليوم الثلاثاء، لتصل 195 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي انخفاضا بنسبة بلغت 1.02% لتصل إلى 195 مليونا و313 الفاً و251 دولاراً أمريكياً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيها 197 مليونا و370 الف دولار أمريكي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 151 مليونا و63 الفاً و251 دولاراً، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 44 مليوناً و250 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 175 شركة توسط.