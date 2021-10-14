انخفاض في مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من العملة "الخضراء" لتسجل اكثر من 206 ملايين دولار امريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 3.74 % لتصل إلى 206 ملايين و422 الفاً و600 دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 214 مليوناً و422 الفاً و600 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 165 مليوناً و877 الفاً و785 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 40 مليوناً و660 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 17 شركات صرافة، و158 شركة توسط.