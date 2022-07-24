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انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-24T10:07:18+0000
انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الأحد، بانخفاض المبيعات النقدية من الدولار، في افتتاح أول جلسات مزاد البنك المركزي العراقي للأسبوع الجاري.

وقال مراسلنا إن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 263 مليوناً، و475 ألفاً، و289 دولاراً أمريكياً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت بنسبة 91% لتصل الى 19 مليوناً و750 ألف دولار، مقارنة بـ230 مليوناً و980 ألفاً و358 دولاراً التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا إلى ان 32 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 137 شركة توسط.

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