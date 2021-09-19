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انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-19T08:42:32+0000
انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، لتسجل 192 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 7.69% لتصل إلى 192 مليوناً، و863 الفا و411 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 208 مليونا و11 الفا و266 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 145 مليوناً و493 الفا و 411 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 47 مليوناً و370 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 7 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 5 شركات صرافة.

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