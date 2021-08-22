سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-22T10:22:30+0000
انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار الامريكي للبنك المركزي العراقي، يوم الاحد، لتصل إلى 240 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 3.23% لتصل إلى 240 مليوناً و637 الفاً و55 دولاراً، مقارنة بيوم الاربعاء الماضي، حيث بلغت مبيعاته 248 مليوناً و425 الفاً و846 دولاراً.

وبين أن المشتريات البالغة 193 مليوناً و727 الفاً و55 دولاراً ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 46 مليوناً و910 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 38 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 18 شركة صرافة.

related

البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 111 مليون دولار في مزاد العملة

Date: 2021-02-23 08:34:43
البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 111 مليون دولار في مزاد العملة

البنك المركزي يطلق خدمة مالية تُعد الأولى من نوعها في العراق

Date: 2021-02-07 06:18:10
البنك المركزي يطلق خدمة مالية تُعد الأولى من نوعها في العراق

للوقاية من كورونا.. هذه هي نصيحة البنك المركزي للتعامل مع النقود

Date: 2020-03-05 16:48:59
للوقاية من كورونا.. هذه هي نصيحة البنك المركزي للتعامل مع النقود

لليوم الثاني ...ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-05-25 09:32:51
لليوم الثاني ...ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

بالوثيقة.. البنك المركزي يلزم المصارف باطلاق رواتب دوائر الدولة بعد موافقة المالية

Date: 2020-08-19 09:45:42
بالوثيقة.. البنك المركزي يلزم المصارف باطلاق رواتب دوائر الدولة بعد موافقة المالية

لليوم الثالث توالياً.. انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2021-07-28 09:55:31
لليوم الثالث توالياً.. انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

البنك المركزي العراقي يحذّر من شركات وهمية تدَّعي تسهيل إجراءات القروض

Date: 2021-03-18 06:43:20
البنك المركزي العراقي يحذّر من شركات وهمية تدَّعي تسهيل إجراءات القروض

المالية تفجّر مفاجأة: خفض قيمة الدينار رسمياً بدءاً من الأحد

Date: 2020-12-18 16:41:43
المالية تفجّر مفاجأة: خفض قيمة الدينار رسمياً بدءاً من الأحد