انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار الامريكي للبنك المركزي العراقي، يوم الاحد، لتصل إلى 240 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 3.23% لتصل إلى 240 مليوناً و637 الفاً و55 دولاراً، مقارنة بيوم الاربعاء الماضي، حيث بلغت مبيعاته 248 مليوناً و425 الفاً و846 دولاراً.

وبين أن المشتريات البالغة 193 مليوناً و727 الفاً و55 دولاراً ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 46 مليوناً و910 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 38 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 18 شركة صرافة.