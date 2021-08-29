انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، من الدولار الامريكي لتصل إلى 223 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 6.3% لتصل إلى 223 مليوناً و863 الفاً و165 دولار أمريكي، مقارنة بيوم الخميس الماضي، الذي بلغتقيمة المبيعات فيه 238 مليوناً و930 الفاً و627 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 178 مليوناً و613 الفاً و165 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 45 مليوناً و250 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 26 شركة صرافة.