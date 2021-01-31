انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار بنسبة 33%

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الأحد، مع افتتاح المزاد للاسبوع الحالي بنسبة 33% لتصل الى 68 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 33% لتصل الى 68 مليون 323 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 103مليون 982 ألف دولار.

وأضاف؛ أن المبيعات التي ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بلغت 68 مليونا و323 ألف دولار، فيما تم شراء 100 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 16 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما قام مصرف واحد بتلبية طلبات شراء الدولار بشكل نقدي.