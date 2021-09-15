انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي ، يوم الأربعاء، لتسجل 216 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 5.26% لتصل إلى 216 مليوناً، و817 الفا و105 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 228 مليونا و530 الفا و840 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 174 مليوناً و287 الفا و 105 دولارات لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 42 مليوناً و530 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 36 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 20 شركة صرافة.