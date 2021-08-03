انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي ، يوم الثلاثاء، لتصل إلى 215 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 7.33% لتصل إلى 215 مليوناً، و600 الف و597 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 232 مليونا و925 الف دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 155 مليوناً و760 الفا و597 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 59 مليوناً و840 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 21 شركة صرافة.