انخفاض في إقبال العراقيين على شراء العقارات التركية في تموز الماضي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، عن تراجع شراء العراقيين للعقارات في تركيا لأكثر من النصف بعد هيمنة روسية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر تموز الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 12.4٪ في تموز 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 3 الاف و939 منزلًا، حصلت انطاليا على المرتبة الاولى بواقع ألف و421 منزلا، وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات ألف و154 منزلًا، ثم مرسين بواقع 289 منزلا".

واضافت ان "تركيا باعت خلال سبعة أشهر الاولى من العام الحالي 39 ألفا و322 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 57.4% عن نفس الفترة من العام السابق".

وأشارت إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال تموز وبعدد الفا و 28 منزلا"، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 431 منزلاً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ 380 منزلا منخفضة عن الشهر السابق الذي كان 807 منزلا، وكازخستان رابعا بعدد 190 منزلا، وأوكرانيا خامسا وبعدد 166 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان الماضي بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.