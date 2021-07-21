انخفاض في سعر خام البصرة الخفيف لليوم الثاني

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي متأثرا بانخفاض الخامات الاخرى.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 68.86 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 0.13%، فيما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 66.13 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 5.03%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 69.76 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 64.17 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 72.45 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 68.67 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 68.34 دولاراً، وجيراسول الانغولي 68.55 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمية الأربعاء ليبلغ خام برنت 69.12 دولاراً، وخام غرب تكساس 66.97 دولاراً للبرميل.