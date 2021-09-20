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انخفاض في أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعه في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-20T07:01:45+0000
انخفاض في أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعه في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت البورصة صباح أمس الأحد 147350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147300 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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