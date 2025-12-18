انخفاض في أسعار خاميّ البصرة رغم ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز- متابعة

انخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 50 سنتاً بما يعادل 0.88%‎‎ ليصل إلى 56.42 دولاراً، وتراجع خام البصرة المتوسط 50 سنتاً بما يعادل 0.84% ليصل 58.97 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط عالمياً على خلفية تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي في حال عدم موافقة موسكو على اتفاق سلام مع أوكرانيا، بالتزامن مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات الناجمة عن الحصار الأميركي المفروض على ناقلات النفط الفنزويلية.