انخفاض في أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، الذي شهد تسجيل اقليم كوردستان ارتفاعاً باسعار الصرف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي الاسعار نفسها في بورصة الحارثية.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس الاثنين 145400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 145600 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145400 دينار لكل مائة دولار امريكي.