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انخفاض في المبيعات.. البنك المركزي العراقي يبيع 3 ملايين و225 ألف دولار فقط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-21T09:27:45+0000
انخفاض في المبيعات.. البنك المركزي العراقي يبيع 3 ملايين و225 ألف دولار فقط

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، بنحو 40% في ختام مبيعات البنك للأسبوع الحالي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته لتصل الى 3 مليون 225 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 6 مليون 759 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات ذهبت جميعها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات فيما لم يتم شراء للدولار بشكل نقدي.

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