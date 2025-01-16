انخفاض "غير متوقع" لأسعار اللحوم في الرمادي

شفق نيوز/ سجلت أسواق الرمادي مركز محافظة الانبار غربي العراق، انخفاضاً كبيراً في أسعار اللحوم الحمراء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار اللحوم وتحديداً في منطقة شارع 40 بالصوفية ضمن الرمادي تراجعت بشكل كبير ليسجل سعر الكيلوغرام الواحد 12,500 ألف دينار، بعد أن كان أكثر من من 16,000 دينار، مبينا أن هذا الانخفاض أنعش الأسواق ولاقى ترحيبًا واسعًا بين المواطنين.

ويرجع هذا الانخفاض، بحسب تجار في المنطقة، إلى زيادة المعروض من المواشي في الأسواق المحلية وانخفاض تكاليف الأعلاف، إلى جانب تراجع الطلب خلال الفترة الحالية.

وأعرب مواطنون عن أملهم في استمرار استقرار الأسعار وانخفاضها، خاصة مع الأعباء المعيشية التي تواجههم، فيما توقع التجار أن تشهد الأسعار مزيدًا من الاستقرار في حال استمرار توافر الإمدادات بالوتيرة الحالية.

وتعد محافظة الأنبار، بما في ذلك مدينة الرمادي، من المناطق التي تشتهر بتربية المواشي وخاصة الأغنام، مما يجعل تجارة اللحوم جزءاً مهماً من اقتصادها المحلي.

وتعتمد هذه التجارة بشكل كبير على المعروض من المواشي وأسعار الأعلاف، اللذين يؤثران بشكل مباشر على أسعار اللحوم في الأسواق.

وتعد تجارة الأغنام في الأنبار مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر، خاصة في المناطق الريفية.

ويعتمد المزارعون والتجار المحليون على أسواق مثل "شارع 40" في الرمادي لبيع اللحوم والأغنام، حيث يتفاوضون على الأسعار بناءً على المعروض والطلب، إلا أن هذه الأسعار قد تظل عرضة للتقلبات بسبب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.