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انخفاض طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-17T14:32:41+0000
انخفاض طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، مساء الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على  148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار  امريكي.

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148050 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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