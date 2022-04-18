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انخفاض طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-18T07:16:59+0000
انخفاض طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ، 147750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الاسعار يوم امس الاحد 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا طفيفا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147850 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء  147700 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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