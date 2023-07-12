انخفاض طفيف يطرأ على أسعار خام البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة "الخفيف والثقيل" بشكل طفيف يوم الاربعاء، مع تذبذب في سعر النفط عالميا.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 2 سنت ليصل الثقيل الى 74.73 دولارا، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 4 سنتات ليصل إلى 77.88 دولارا.

وتذبذب سعر النفط، مع تخفيضات الإمدادات من جانب أكبر مصدري النفط في العالم يقابلها ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا .

وتتأثر أسعار البصرة بالخامات المركزية من برنت والامريكي وخام دبي وعمان، ويباع الخام العراقي لأسيا وفقا لأسعار دبي وعمان، ويباع لأوروبا وفقا لأسعار برنت، ويباع لأمريكا وفقا لحساب اسعار الخام الامريكي.