انخفاض طفيف لأسعار نفط البصرة

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" انخفاضًا طفيفًا، اليوم الاثنين، رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية.

فقد انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 12 سنتًا، لتصل إلى 68.98 دولارًا، بينما تراجعت أسعار خام البصرة المتوسط أيضًا بمقدار 12 سنتًا، ليصل إلى 72.14 دولارًا.

جاء ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية، بعد أن أعلنت أوبك+ يوم أمس الأحد أنها ستؤجل زيادة الإنتاج المقررة في ديسمبر/كانون الأول لمدة شهر، نظرًا لضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج المجموعة.