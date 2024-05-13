انخفاض طفيف لأسعار نفط البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الاثنين، مع انخفاض أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 12 سنتا ليصل الى 82.75 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 12سنتا ليصل الى 86.85 دولارا ً

وانخفضت أسعار النفط العالمي وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود، وفي الوقت الذي أدت فيه تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إضعاف الآمال في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم.