انخفاض طفيف لأسعار نفط البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" بشكل طفيف، يوم الاثنين، مع انخفاض أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 9 سنتات لتصل إلى 86.28 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 9 سنتات لتصل الى 89.68 دولارا ً.

وانخفضت أسعار النفط العالمي واحدا بالمئة مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط، بعد أن سحبت إسرائيل مزيدا من جنودها من جنوب قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.