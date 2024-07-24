انخفاض طفيف لأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق

شفق نيوز/ شهدت أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، انخفاضًا طفيفًا مع إغلاق الأسواق، مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد انخفض سعر الدولار في أسواق بغداد بعد إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، ليصل إلى 149,450 دينارًا مقابل 100 دولار، مقارنةً بسعر صباح اليوم الذي بلغ 149,550 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي سوق الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقرت أسعار البيع، حيث سجل سعر البيع 150,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الدولار انخفاضًا، حيث بلغ سعر البيع 149,600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.