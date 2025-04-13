انخفاض طفيف للذهب بأسواق بغداد واستقراره في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت (13 نيسان 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 668 الف دينار، وسعر الشراء 664 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 638 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 634 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الف دينار و 680 ألفاً، والبيع لمثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 777 ألف دينار، وعيار 21 بيع 680 ألف دينار، وعيار 18 بيع 583 ألف دينار.