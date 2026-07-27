انخفاض طفيف للدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 149950 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 150050 دينارًا مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، إذ بلغ سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 150100 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 150000 دينار مقابل كل 100 دولار.