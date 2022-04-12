سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض طفيف لخام البصرة الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-12T06:44:22+0000
انخفاض طفيف لخام البصرة الثقيل

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، لتلاحق باقي خامات منظمة أوبك.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 0.15 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.15% ليصل الى 95.05 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفضت ايضا جميع اسعار خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 105.37 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ 0.21 دولارا، وسجل مزيج مربان الإماراتي 99.36 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 0.37 دولار للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 100.47 دولار بانخفاض بلغ 2.25 دولار، وبلغ مزيج ايران الثقيل 97.69 دولارا بانخفاض بلغ 1.90 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 99.24 دولارا بانخفاض بلغ 1.91 دولار".

وكانت اسعار النفط قد انخفضت بنحو 4٪ يوم امس الاثنين، بعد إعلان الدول المستهلكة عن تحرير ضخم للنفط من احتياطيات الطوارئ لتعويض الإمدادات المفقودة من روسيا، قبل ان ترتفع الاسعار مرة اخرى اليوم بعد ان تبين انه ما زالت هناك شحة للمعروض مع الطلب المتزايد من قبل الدولة المستهلكة.

related

خام البصرة الخفيف يقترب من 73 دولاراً

Date: 2021-06-15 08:57:41
خام البصرة الخفيف يقترب من 73 دولاراً

خام البصرة الخفيف تتصدر الأسعار في منظمة أوبك

Date: 2021-09-09 06:14:23
خام البصرة الخفيف تتصدر الأسعار في منظمة أوبك

خام البصرة الخفيف يسجل اعلى الأسعار في أوبك

Date: 2021-09-23 07:38:06
خام البصرة الخفيف يسجل اعلى الأسعار في أوبك

ارتفاع خام البصرة بصنفيه

Date: 2021-03-30 08:05:26
ارتفاع خام البصرة بصنفيه

سعر خام البصرة يتجاوز 70 دولاراً

Date: 2021-06-02 07:55:30
سعر خام البصرة يتجاوز 70 دولاراً

خام البصرة الخفيف يقفز فوق 77 دولاراً للبرميل

Date: 2021-09-28 08:04:09
خام البصرة الخفيف يقفز فوق 77 دولاراً للبرميل

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-06-17 08:36:09
ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل

خام البصرة يقفز ويلامس 76 دولاراً للبرميل

Date: 2021-07-01 08:26:33
خام البصرة يقفز ويلامس 76 دولاراً للبرميل