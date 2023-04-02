انخفاض طفيف في مبيعات المركزي العراقي من الدولار بمزاد اليوم

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار بشكل طفيف في مزاد اليوم الأحد، بنسبة 0.84% لتصل الى 236 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 236 مليونا و 649 الفا و 75 دولارا بانخفاض بلغ نسبته 0.84% مقارنة بيوم الخميس الماضي التي بلغت المبيعات فيها 238 مليونا و 779 الفا و 568 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 189 مليونا و 699 الفا و75 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 46 مليونا و950 دولارا على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 15 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 24 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 190 شركة.