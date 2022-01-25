انخفاض طفيف في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار الامريكي في مزاد البنك المركزي العراقي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.45% لتصل الى 223 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضاً في مبيعاته من الدولار بنسبة 0.45 % لتصل إلى 223 مليوناً و85 الفاً و18 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 224 مليوناً و 809 الاف و91 دولاراً أمريكياً.

وأضاف مراسلنا، أن معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 169 مليوناً و 15 الفاً و18 دولاراً، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 54 مليوناً و 70 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 201 شركة توسط.