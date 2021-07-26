انخفاض طفيف في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي بشكل طفيف، اليوم الاثنين، لتصل إلى 228 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 0.44% لتصل إلى 228 مليوناً، و680 الفا و588 دولارا أمريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 229 مليونا و195 الفا، و972 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 170 مليوناً و390 الفا و588 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 58 مليوناً و290 دولارا بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و22 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 14 شركة صرافة.