سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض طفيف في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-26T11:07:09+0000
انخفاض طفيف في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي بشكل طفيف، اليوم الاثنين، لتصل إلى 228 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 0.44% لتصل إلى 228 مليوناً، و680 الفا و588 دولارا أمريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 229 مليونا و195 الفا، و972 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 170 مليوناً و390 الفا و588 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 58 مليوناً و290 دولارا بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و22 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 14 شركة صرافة.

related

لليوم الثالث على التوالي.. مبيعات المركزي تتراجع بنسبة أكثر من 55 %

Date: 2020-12-29 10:07:43
لليوم الثالث على التوالي.. مبيعات المركزي تتراجع بنسبة أكثر من 55 %

ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-29 11:08:18
ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

المالية النيابية تؤشر عودة تهريب الاموال إلى مزاد بيع العملة "بقوة أكبر"

Date: 2021-07-15 10:11:08
المالية النيابية تؤشر عودة تهريب الاموال إلى مزاد بيع العملة "بقوة أكبر"

مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل انخفاضاً لليوم الثاني في مزاد العملة

Date: 2021-03-02 08:45:51
مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل انخفاضاً لليوم الثاني في مزاد العملة

ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-11 09:58:55
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-13 11:06:12
انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

لليوم الرابع تواليا.. مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل انخفاضاً في مزاد العملة

Date: 2021-03-04 09:01:40
لليوم الرابع تواليا.. مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل انخفاضاً في مزاد العملة

مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل ارتفاعا في مزاد العملة

Date: 2021-03-09 09:09:50
مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل ارتفاعا في مزاد العملة