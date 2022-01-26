انخفاض طفيف في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي بشكل طفيف اليوم الأربعاء، لتصل الى 222 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 0.45% لتصل إلى 222 مليونا و33 الفا و412 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 223 مليونا و85 الفا و18 دولاراً أمريكياً.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 150 مليوناً و3 آلاف و412 دولاراً، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 72 مليوناً و30 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 254 شركة توسط.