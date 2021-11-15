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انخفاض "طفيف" في مبيعات البنك المركزي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-15T11:50:57+0000
انخفاض "طفيف" في مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الاثنين، بشكل طفيف لتسجل أكثر من 180 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 1.1 % لتصل إلى 180 مليوناً، و 972 الف و 316 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 182 مليونا و 458 الفا و 226 دولار أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان المشتريات البالغة 136 مليوناً و 322 الفا و 316 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 44 مليوناً و 650 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 23 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 210 شركات توسط.

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