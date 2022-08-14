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انخفاض طفيف في صرف الدولار في بغداد واستقراره في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-14T07:35:20+0000
انخفاض طفيف في صرف الدولار في بغداد واستقراره في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم  148525 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الدولار ليوم أمس السبت 148550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 148550 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148450 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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