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انخفاض طفيف في صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-06T07:28:55+0000
انخفاض طفيف في صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاربعاء 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا في اسعار الشراء، حيث بلغ سعر البيع 147950 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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