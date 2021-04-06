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انخفاض طفيف في أسعار نفط أوبك

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-06T09:50:42+0000
انخفاض طفيف في أسعار نفط أوبك

شفق نيوز/ انخفضت أسعار سلة نفط أوبك بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، لتصل إلى 61.70 دولاراً متأثرة بالخامات النفطية الأخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام انخفض بمقدار 7 سنتات لتصل إلى 61.70 دولاراً، مقارنة بيوم الخميس الماضي التي بلغ السعر فيها 61.77 دولاراً.

وعزا بعض المختصين الارتفاع الطفيف نتيجة تأثرها بالخامات الأخرى التي هي الأخرى تأثرت بقيام منظمة اوبك على رفع انتاجها النفطي بشكل تدريجي.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (المملكة العربية السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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